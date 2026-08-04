Detuvieron a Facundo Moyano tras una denuncia por violencia de género

El fiscal Julián Pistone, a cargo de la UFLA Norte, ordenó la detención de Facundo Moyano en el marco de una causa que lo investiga por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La denuncia fue presentada por la influencer Candela Arizaga, de 23 años.

Según informaron desde la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente permanecería inicialmente alojado en la Comisaría 13A, aunque no se descarta un traslado en las próximas horas.

Qué investiga la Justicia

La investigación se inició luego de que Arizaga denunciara haber sido agredida. Tras el episodio, la joven fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

Como parte de las primeras medidas, la Fiscalía dispuso el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y una entrevista con la denunciante, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, durante su declaración la joven habría negado un hecho de violencia, un elemento que ahora forma parte del expediente y será evaluado junto con el resto de las pruebas.

Quién asumirá la defensa

La defensa de Facundo Moyano estará a cargo del abogado Miguel Molina, acompañado por su socio Alfredo Gascón.

Molina ya había representado anteriormente al dirigente, entre otros asuntos, durante el trámite de su divorcio con Eva Bargiela en 2025.

La causa sigue en investigación

La detención forma parte de una investigación en curso y la Justicia continúa reuniendo pruebas para establecer qué ocurrió. El análisis de los registros de las cámaras, los testimonios y las pericias serán determinantes para definir los próximos pasos del expediente.

O.P.