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Por Redacción Red43

El Gobierno provincial avanza con la obra de refacción del Hospital Zonal de Trelew

El secretario de Salud, Sergio Wisky, supervisó el desarrollo de los trabajos en el edificio que funcionará para atención de adultos mayores e internaciones de larga duración.
Por Redacción Red43

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Con el fin de optimizar la atención y cobertura sanitaria, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, avanza con la obra de refacción del Hospital Zonal de Trelew “Dr. Adolfo Margara”. 

 

En ese marco, el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, visitó el nosocomio y supervisó los trabajos que se están ejecutando en el establecimiento, que se destinará a la atención de adultos mayores y a las internaciones de larga duración. 

 

Durante la recorrida el titular de la cartera sanitaria provincial fue acompañado por director del Hospital y referente de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Zona Noreste, Paulo Taurelli; el jefe del departamento del área externa del hospital local, Raúl Mario Hurtado; el personal técnico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Gustavo Aparicio, y el traumatólogo Gustavo Boyd. 

 

Refuncionalización de áreas

 

El Gobierno provincial concreta en el edificio del Hospital Zonal de Trelew una refacción integral con el propósito de refuncionalizar diversas áreas y optimizar sus espacios para habilitarlos para la atención de la tercera edad, y para recibir a pacientes con internaciones de larga estadía. 

 

Es por ello que se desarrollan tareas de reparación en pisos, techos, paredes, y redes, que incluyen también renovación de equipamiento y mobiliario, con el fin de ofrecer un óptimo servicio, cumpliendo con todas las normas de calidad y seguridad de los pacientes.

 

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