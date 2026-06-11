Trevelin celebrará el 15° Acto Comunitario de Promesa de Lealtad a la Bandera

Trevelin anunció la celebración del 15° acto comunitario de promesa a la bandera-

Este 20 de junio, Trevelin y sus Parajes volverá a vivir una de sus ceremonias más emotivas y significativas: el 15° Acto Comunitario de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional Argentina y a la Bandera de la Provincia del Chubut, con la participación de estudiantes de las escuelas N° 37, 57, 98, 166 y 1025.

“Sí, prometo” no es solo una frase. Es una promesa que une generaciones, escuelas, familias y toda una comunidad alrededor de los valores que nos representan como argentinos y chubutenses.

Una jornada para honrar la historia, fortalecer la identidad y acompañar a nuestros niños y niñas en un momento que quedará para siempre en su memoria.

El acto será en el Gimnasio “Eduardo Bjerring” – Complejo Polideportivo Municipal Evita, desde las 15 horas.

La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes invita a los vecinos junto a las instituciones educativas participantes.