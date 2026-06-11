Ford donó una camioneta Ranger a la Escuela 701

El gerente de la Agencia Ford Pedro Corradi de Esquel, Nelson Ingram, brindó detalles sobre la reciente donación de una camioneta Ford Ranger a la Escuela Politécnica 701. Esta importante iniciativa surgió tras una visita de colaboradoras del área de gobierno de la empresa automotriz, en el marco de los programas de padrinazgo que la firma ya sostiene en la región.

Ingram recordó cómo se gestó la entrega al escuchar, durante unas jornadas de trabajo, sobre cinco vehículos disponibles para fines educativos. "Yo estaba ahí, así que dije, che, ¿no me dan una? Y me dice, pero mirá que tiene que ser una escuela técnica. Le digo, en Esquel tenemos una escuela técnica", relató el gerente sobre el inicio de las gestiones. Tras dialogar con las autoridades educativas de aquel momento y luego de más de dos años de espera, el proyecto se concretó.

El vehículo entregado es una Ranger doble cabina, 4x4, de última generación y con gran equipamiento tecnológico. Al tratarse de un modelo de prueba con solo cinco mil kilómetros rodados en la planta, Ingram aclaró sus limitaciones de uso. "Los prototipos se usan dentro del predio de fábrica. No tienen número de motor, no tienen número de chasis, no tienen patente. Por lo tanto, no se puede asegurar. Y por lo tanto, no pueden circular", explicó, detallando que la unidad debió ser trasladada en batea desde Zárate y luego en camilla hasta el establecimiento educativo.

El objetivo principal de esta donación es estrictamente pedagógico. Desde la concesionaria local animaron a los alumnos a aprovechar al máximo esta moderna herramienta. "Que la intervengan tranquilamente, que aprendan, que la desarmen, que la armen. Y si no la pueden arrancar que nos avisen y los vamos a asistir desde la parte nuestra de posventa", destacó Ingram sobre el respaldo que brindará la agencia. En este sentido, valoró el nivel de la formación técnica local, subrayando que actualmente cuentan con un joven egresado de esa misma escuela trabajando en su taller.

Finalmente, el gerente adelantó que la entrega contará con una ceremonia oficial más adelante, ya que está previsto que en el mes de agosto visiten la ciudad representantes de Ford para realizar el acto formal junto a la comunidad educativa.



EBW