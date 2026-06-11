Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelTrevelin
11 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

“Todos los años vamos agregando nuevos servicios a Tulipanes”

Con su propia Garita de Informes, Juan Carlos Ledesma, de Tulipanes Patagonia, anticipó una temporada con nuevas alianzas y servicios de atención a los viajeros que buscan la paz y belleza de los bulbos en flor.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Juan Carlos Ledesma, de Tulipanes Patagonia, anticipó una temporada con nuevas alianzas y servicios de atención a los viajeros que buscan la paz y belleza de los bulbos en flor.

 


“Todos los años la verdad que le vamos agregando nuevos servicios a tulipanes. El año pasado fue noticia al Centro de Interpretación, armamos un domo bastante grande para los días de lluvia resguardar a nuestros visitantes y ofrecer un café o algo diferente”. 

 


Desde el KM 50  en la Ruta Nacional 259, Tulipanes crece en convocatoria y también en su propia capacidad: “También ampliamos la superficie cultivada, que la llevamos a una hectárea más, un millón más de bulbos, que fueron 12 variedades nuevas”.

 


El colorido espectáculo que transcurre en octubre, implica un trabajo de todo el año: “Trabajamos los 12 meses del año para esto, para el octubre y para nuestra cosecha, que es en enero, y la plantación que se llevó adelante en el mes de abril”.

 


Tulipanes trabaja en comunión con emprendedores vecinos, como es el caso del Museo del Molino: “con mi vecino Mervyn Evans, que es del Museo del Molino. Él ya hace varios años que viene haciéndose cargo de los gastos para que promocione su molino y de esa forma poder llevar agua a su molino. Le digo, Mervyn, ¿por qué no hacemos una casilla de informes? Y le pagamos el sueldo entre varios y que sea más prolijo, más organizado la recepción del visitante. Una cálida bienvenida y que esté a disposición para cuando salen de ahí, si necesitan un taxi, tener el número rápido para llamar a un Remis o llamar a lo que sea necesario”.

 


Trabajo humilde y constante para que la experiencia del viajante sea completa durante la temporada que transcurre entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de cada año: “Creemos que esas pequeñas cositas hacen a la mejor calidad del servicio. Nosotros estamos de 9 a 19 horas todos los días. La confitería abierta donde ellos puedan ir y resguardarse, porque es octubre, a veces está lindo, a veces llueve o hasta nieva. No apostamos, esto ya no es una apuesta, es un trabajo humildemente para lograr un servicio de excelencia”.

 


Ledesma explicó que la experiencia del encuentro con la naturaleza y las flores ya es suficiente, pero siempre se busca sumar algo más: “Si bien el centro de atención es la contemplación desde el silencio, esa inmensidad de flores, que son 4 millones de flores, de 42 colores diferentes en el corazón del Valle 16 de Octubre, con un marco más que increíble, eso por sí mismo ya emociona”.

 

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dale Noah, despertate que mañana arranca el Mundial
2
 Devastador incendio: una familia perdió todo y pide ayuda
3
 La Escuela Politécnica de Esquel recibió una camioneta Ford para prácticas didácticas
4
 Incendio en el barrio Lennart Englund movilizó a los Bomberos de Esquel
5
 Mateo Bellydancer presenta su primer show solista en el Centro Cultural Melipal
1
 ¡El sueño mundialista ya está en marcha! Red43 te lleva al corazón del Estadio Azteca
2
 Confirmaron la condena de seis años de prisión para un policía de Esquel por extorsión
3
 "Bienvenidos a México": El Estadio Ciudad de México vibró con una apertura histórica
4
 Golpe al narcotráfico en Comodoro: detuvieron a un narco que había sido expulsado del país
5
 El ISSyS acerca la tecnología y la salud al personal policial en Puerto Madryn
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -