Panorama de la tuberculosis en la región patagónica

Las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron recientemente un caso de tuberculosis en la localidad de Allen, correspondiente a una persona adulta que recibe atención en el sistema de salud público. De manera inmediata, el equipo provincial identificó a los contactos cercanos del paciente para iniciar el protocolo de prevención y seguimiento. La notificación de este caso eleva a 34 el número de personas con la enfermedad registradas en esa provincia en lo que va del año, una cifra que se mantiene dentro de los parámetros históricos. Al respecto, la coordinadora del programa provincial de Tuberculosis, Gabriela Vázquez, explicó a medios rionegrinos que la estructura sanitaria no opera en forma aislada y destacó que "desde hace un año coordino el programa de tuberculosis, que trabaja de manera preventiva con otras enfermedades".

En la provincia del Chubut, el escenario epidemiológico mostró una actividad significativa durante el año pasado. Según el último Informe Provincial de Tuberculosis correspondiente a 2025, se notificaron 110 casos en personas con residencia en la jurisdicción, lo que representa una tasa de notificación de 18,6 por cada cien mil habitantes. La gran mayoría de estos contagios fueron casos incidentes y de localización pulmonar, que resulta ser la forma más frecuente y transmisible. El grupo etario más afectado abarcó a personas de entre 20 y 39 años. Asimismo, durante ese período se registraron diez fallecimientos por la enfermedad, marcando una tasa de letalidad superior al nueve por ciento. Estos episodios fatales tuvieron una mayor concentración en los departamentos de Escalante y Biedma.

El contexto patagónico se enmarca en una situación nacional que demanda atención constante. En marzo de este año, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó las pautas para el abordaje de la tuberculosis en todo el país, tras trece años sin modificaciones en el documento técnico. Esta medida busca optimizar los criterios para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, respondiendo a un aumento sostenido de la enfermedad que lleva ya un lustro. Durante 2025, Argentina alcanzó los 17.283 contagios registrados a nivel nacional, con una fuerte concentración en áreas metropolitanas y en provincias del norte. Ante este escenario, la cartera sanitaria reforzó el equipamiento de diagnóstico rápido molecular y los lineamientos de bioseguridad en todas las jurisdicciones para mejorar la detección oportuna en los distintos niveles de atención médica.

¿Qué es la tuberculosis? ¿Cómo se trata?

Es una enfermedad potencialmente mortal si no se recibe atención médica a tiempo, aunque en la actualidad es completamente curable. Al ser una infección bacteriana que ataca principalmente los pulmones, puede causar un deterioro grave en el organismo y llevar a la muerte en casos donde el diagnóstico se retrasa o el paciente no accede a los fármacos necesarios. Sin embargo, con la detección temprana y el abordaje médico adecuado, la inmensa mayoría de las personas logran recuperarse por completo y dejan de contagiar a su entorno a las pocas semanas de iniciada la medicación.

El tratamiento consiste en la administración de una combinación de antibióticos específicos que el paciente debe tomar de forma ininterrumpida durante un período prolongado, que generalmente abarca entre seis y nueve meses. Es estrictamente necesario completar todo el esquema indicado por los profesionales de la salud, incluso si los síntomas desaparecen rápidamente, ya que abandonar la medicación antes de tiempo puede provocar que las bacterias sobreviven y generen una peligrosa resistencia a los fármacos.

Toda esta etapa se realiza mayormente de manera ambulatoria desde el hogar, con un seguimiento médico constante desde los centros de salud para asegurar una evolución favorable.

EBW