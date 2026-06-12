Escalona insistió sobre el pedido de informes de La Hoya, la Hidroeléctrica Futaleufú y el Aeropuerto

El concejal Martín Escalona, expresó en la sesión del Concejo Deliberante la necesitad de tener distintos informes de situación sobre áreas clave del funcionamiento de la ciudad, tanto para la temporada de invierno como para los meses siguiente.



La importancia de avanzar en la concesión del Centro de Actividades de Montaña La Hoya: “próximos a empezar la temporada de invierno, en materia turística seguimos sin tener definiciones claras sobre cuestiones fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad y la región. Continúa sin tratarse, el pedido de informe vinculado con lo que es el Centro de Actividades de Montaña La Hoya. Lleva ya más de un mes presentado este pedido”.



Respecto a la promoción del destino, Escalona marcó también el pedido de informe respecto al Aeropuerto: “No hay forma de pensar una temporada turística sin conectividad aérea. Hoy estamos sin vuelo los días martes, miércoles y jueves. Somos un aeropuerto de fin de semana”.



Las obras en el estacionamiento del Aeropuerto: “Nos dice que va a empezar en septiembre. Ojalá me equivoque, pero si esto ocurre, en octubre cuando recibamos la mayor cantidad de visitantes tendremos un aeropuerto colapsado, tanto afuera como adentro”.



La representación del área turística, marcó Escalona: “Hemos escuchado declaraciones sumamente lamentables del Ministro de Turismo de la provincia que dan cuenta de un importante y preocupante nivel de confrontación. Un Ministro de Turismo debe construir puentes, generar consensos y resolver problemas. Los chubutenses merecemos diálogo, planificación y resultado, no peleas permanentes”.



Otro pedido de informe que se espera, es sobre el complejo hidroeléctrico Futaleufú: “Sabemos que se volvió a prorrogar la licitación, pero desconocemos cuáles van a ser las condiciones de los nuevos pliegos y qué beneficios concretos exigimos para la región”.



Escalona se expresó sobre el aumento en la tarifa de colectivos: “Los vecinos pasamos a pagar uno de los boletos más caros de la provincia” y como última problemática a la que requirió tratamiento, es sobre la crisis hídrica y la necesitad de previsión en zonas como el Rio Percy.



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