Invitan a una jornada de reflexión por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Municipalidad de El Hoyo convoca a participar de una jornada abierta de encuentro, diálogo y sensibilización sobre los derechos de las personas mayores.

La propuesta se desarrollará el martes 16 de junio a las 10 de la mañana en Casa Amarilla y busca generar un espacio de intercambio que permita reflexionar sobre la importancia del respeto, la inclusión y el buen trato hacia quienes transitan esta etapa de la vida.

Fecha para visibilizar una problemática

Cada 15 de junio se conmemora en distintos países el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una jornada impulsada para visibilizar situaciones de violencia, discriminación, abandono o vulneración de derechos que pueden afectar a las personas mayores.

La fecha también busca promover acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida, fortalecer su participación social y garantizar condiciones de respeto y dignidad.

Desde el municipio señalaron que la actividad permitirá compartir experiencias, generar conversaciones y aportar herramientas para seguir construyendo vínculos más respetuosos entre generaciones.

Espacio abierto a toda la población

La jornada está pensada para toda la población, sin necesidad de inscripción previa. Quienes participen podrán formar parte de distintas instancias de reflexión y diálogo vinculadas al cuidado, la valoración y el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.

Además de abordar la problemática del maltrato, la propuesta apunta a fomentar una mirada que reconozca el aporte de los adultos mayores en la vida social, cultural y familiar de la localidad.

La invitación también busca reforzar el compromiso colectivo con la construcción de entornos donde las personas mayores puedan desarrollarse plenamente y ejercer sus derechos sin situaciones de violencia o discriminación.

O.P.