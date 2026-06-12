Gualjaina: trabajan en el Centro de Interpretación

Gualjaina avanza en un Centro de Interpretación

Luego de la visita realizada por el Banco Mundial a la localidad de Gualjaina, el intendente Marcelo Limarieri destacó las propuestas presentadas.

Dentro de las obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo turístico además de la conectividad terrestre (asfalto Ruta 12) se destaca el Centro de Interpretación.

En este sentido se explicó que ya está realizado el Proyecto Ejecutivo y el próximo desafío es obtener el financiamiento para una obra de 300 m2 que reunirá cinco sectores que reflejarán la historia, geología y recursos de la localidad.



Esta presentación fue muy bien recepcionada, habiéndose acompañado el proyecto e ilustraciones de la propuesta.



Limarieri aseguró, "Nosotros venimos trabajando en el futuro turístico, así como hace 20 años atrás fuimos los generadores del Área Natural Protegida Piedra Parada, ahora avanzamos pensando en la trascender desde Gualjaina para todo el Corredor de la Ruta del Valle de Gondwana y de la cordillera".

SL