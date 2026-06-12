Paso del Sapo: recuperan animales robados tras una serie de allanamientos

Personal de la Comisaría de Paso del Sapo realizó una serie de allanamientos en el marco de una investigación por abigeato que culminó con el hallazgo de más de 90 ovinos vinculados a una denuncia por robo de ganado.

La denuncia había sido presentada días atrás por la sustracción de un lote de aproximadamente 80 animales ovinos de un establecimiento ganadero ubicado dentro de la jurisdicción de la dependencia policial.

A partir de las tareas investigativas y con intervención del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Noroeste del Chubut, se solicitaron órdenes de allanamiento sobre distintos campos de un mismo sector, ocupados por una misma persona.

Durante los procedimientos, los efectivos encontraron animales ovinos en pie, otros muertos y cueros de hacienda faenada que presentaban señales identificatorias correspondientes al productor damnificado. Según se informó, varios de los animales buscados fueron hallados sin vida, posiblemente como consecuencia de un encierro prolongado o falta de alimento.

Entre animales vivos, muertos y cueros recuperados, la cifra superó los 90 ovinos, coincidiendo con la cantidad de hacienda denunciada como sustraída.

Además, en el marco de los allanamientos se secuestró un arma de fuego y municiones de distintos calibres.

La investigación permitió reconstruir una maniobra que consistía en arrear los animales hacia campos vecinos y mantenerlos dispersos en distintos sectores para evitar su detección.

De los procedimientos participaron efectivos de la Comisaría de Paso del Sapo, la Comisaría de Gualjaina, la División Seguridad Rural de Trevelin y personal del D.I.R., bajo la supervisión de la Jefatura del Área Unidad Regional.

R.G