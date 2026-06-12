Caída global de Instagram y Facebook: millones de usuarios afectados

Miles de usuarios en distintas partes del mundo reportaron este viernes inconvenientes para acceder y utilizar Instagram y Facebook, las dos principales redes sociales de Meta.

La interrupción afecta tanto a las aplicaciones móviles como a las versiones web de ambas plataformas. Entre los problemas más frecuentes se encuentran dificultades para iniciar sesión, publicaciones que no cargan y mensajes de error al intentar navegar por el contenido.

En Instagram, muchos usuarios encuentran el feed vacío o no pueden visualizar historias, reels y publicaciones. En varios casos aparece el mensaje "algo salió mal", impidiendo el uso normal de la aplicación.

La situación es similar en Facebook, donde se registran fallas en la carga del muro, las historias y otras funciones básicas. Incluso quienes logran acceder a sus cuentas reportan problemas para interactuar con el contenido.

Hasta el momento, Meta no informó oficialmente las causas del problema ni brindó precisiones sobre cuándo podría restablecerse el servicio de manera completa.

R.G