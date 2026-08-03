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Por Redacción Red43

¿Qué es la Programación Neurolingüística? Comienza un curso presencial en Esquel

La capacitación, a cargo de Marcela Beatove y su equipo, comenzará el 13 de agosto. La propuesta está abierta al público en general y no requiere experiencia previa.
Por Redacción Red43

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Ya se encuentran abiertas las inscripciones para la formación presencial de Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL), una propuesta que comenzará el próximo jueves 13 de agosto en la ciudad de Esquel.

 

La capacitación estará a cargo de Marcela Beatove y su equipo y se desarrollará de manera presencial de 18:00 a 20:00 horas.

 

 

 

Según informaron desde la organización, la formación está orientada al público en general y no requiere conocimientos previos. El objetivo es brindar herramientas para potenciar el desarrollo personal, mejorar la comunicación y fortalecer la gestión emocional.

 

Entre los contenidos que propone el curso se destacan la reorganización de los pensamientos para alcanzar metas, el desarrollo de estrategias para mejorar la forma de comunicarse y relacionarse con otras personas, y la incorporación de herramientas prácticas para la gestión de las emociones.

 

 

 

La convocatoria está abierta y los interesados podrán solicitar más información o inscribirse escribiendo al correo electrónico mbpnldinamica@gmail.com. Los cupos son limitados.

 

 

 

R.G

 

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