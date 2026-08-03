Provincia incorporó nuevos kits de psicomotrocidad para escuelas de nivel inicial

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, incorporó kits de psicomotricidad destinados a escuelas de Nivel Inicial de todo el territorio provincial, en el marco de acciones orientadas a fortalecer las prácticas pedagógicas y promover el desarrollo integral de las infancias desde los primeros años de escolaridad.

La iniciativa surge a partir de requerimientos planteados por distintas escuelas de la provincia, que evidenciaron la importancia de contar con materiales adecuados para el trabajo psicomotriz en el Nivel Inicial. En respuesta, se gestionó la adquisición de equipamiento específico que hoy se encuentra disponible para su utilización en las diferentes regiones educativas.

Los kits incluyen diversos elementos como espuma de alta densidad, bloques, materiales blandos y conos, entre otros recursos especialmente diseñados para estimular el desarrollo motor, la coordinación y la expresión corporal de las y los estudiantes.

Trabajo conjunto para fortalecer la educación

La concreción de esta iniciativa fue posible gracias al compromiso y la colaboración de las empresas Comercial Maderas SRL y Transporte Dos Santos e Hijos SRL, ambas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que llevaron adelante la donación de los materiales.

Desde la cartera educativa provincial destacaron la importancia del trabajo articulado con el sector privado para dar respuesta a necesidades concretas del sistema educativo, fortaleciendo las condiciones de enseñanza y aprendizaje en cada rincón de la provincia.

La disponibilidad de estos recursos se complementa con las mochilas didácticas destinadas al área de Educación Física, que se encuentran en las delegaciones de las seis regiones educativas de la provincia. Estos repositorios reúnen materiales para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y motrices, entre ellos pelotas, redes, conos, vallas, colchonetas y otros elementos que las instituciones pueden solicitar para enriquecer sus propuestas pedagógicas y favorecer experiencias de aprendizaje vinculadas a la motricidad y la vida saludable en entornos habituales y en el ambiente natural.

De este modo, el Ministerio de Educación continúa impulsando políticas que promueven una educación inclusiva y de calidad, garantizando recursos que acompañen el desarrollo integral de niños en las escuelas de Nivel Inicial de Chubut.

R.G