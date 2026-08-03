Taccetta analizará obras necesarias para el Hospital Zonal de Esquel

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que mantendrá una reunión para abordar la situación del Hospital Zonal y avanzar en la definición de las obras necesarias para mejorar la infraestructura del establecimiento.

El jefe comunal señaló que una de las principales preocupaciones está vinculada a lo ocurrido en los últimos días en el hospital y a distintos reclamos que aún no tuvieron una respuesta. En ese sentido, explicó que durante el encuentro se buscará establecer un cronograma de prioridades para atender las necesidades del edificio.

“Sabemos de otras quejas u otros pedidos que no han tenido una solución como amerita, y es por eso que en esta charla vamos a hacer un cronograma de cuáles son las obras necesarias”, indicó.

El intendente recordó que desde el municipio ya habían planteado la posibilidad de colaborar con tareas de mantenimiento, aunque aclaró que no se trata de intervenciones estructurales: “En algún momento nos ofrecimos del municipio para hacer lo mismo que estábamos haciendo en las escuelas, que es un convenio y hacernos cargo nosotros del mantenimiento más simple, no obras estructurales”.

Respecto a los trabajos de mayor magnitud, Taccetta indicó que se trata de inversiones importantes y mencionó específicamente la situación del techo del hospital.

“Estamos hablando del techo, sabíamos del pedido que tenían dos distintos profesionales y empleados del hospital para con el directorio, lo habíamos hablado en algunas oportunidades, son inversiones grandes, de unos cuantos millones”, señaló.

En esa línea, afirmó que el municipio está dispuesto a colaborar mediante distintas herramientas, siempre que exista predisposición para avanzar en conjunto.

“Cuando hay buena voluntad y predisposición por parte del gobierno provincial y la colaboración por parte nuestra, ya sea para obra delegada o algún instrumento que podamos colaborar desde el municipio. Nosotros estamos a plena disposición”, manifestó.

Taccetta también destacó que el Hospital Zonal de Esquel brinda atención a vecinos de distintas localidades de la región, por lo que consideró necesario un trabajo coordinado entre los municipios. “No hay que olvidarse que es un hospital zonal, siempre digo, las gestiones tienen que hacerse en conjunto con todos los intendentes de la zona que se ven beneficiados con el servicio que brinda nuestro hospital”, afirmó.

Finalmente, el intendente se refirió al avance de la obra del nuevo edificio hospitalario y estimó que podría estar finalizada el próximo año.

“No sabría decirte el porcentaje, sé que ha avanzado mucho en estos dos años y medio de gestión, calculo yo que en el mes de marzo o abril del año que viene ya tendría que estar culminando la obra”, concluyó.

R.G