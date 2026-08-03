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03 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La Hoya: mayores de 70 años de Esquel y Trevelin podrán ingresar gratis al centro de esquí

El beneficio comenzó a regir este 3 de agosto para residentes de ambas localidades. Podrán acceder sin cargo como peatones o esquiadores, presentando el DNI en las boleterías del cerro.
Por Redacción Red43

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El Centro de Actividades de Montaña La Hoya anunció un nuevo beneficio destinado a los adultos mayores de la región. Desde este lunes 3 de agosto, las personas mayores de 70 años que residan en Esquel o Trevelin podrán ingresar sin cargo al centro de esquí.

 

La medida alcanza tanto a quienes deseen disfrutar del cerro como peatones como a quienes practiquen esquí.

 

 

 

Para acceder al beneficio será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), que acredite la edad y el domicilio en Esquel o Trevelin.

 

Desde La Hoya informaron además que el trámite deberá realizarse de manera presencial y que el beneficio solo podrá gestionarse en las boleterías ubicadas en el cerro.

 

Con esta iniciativa, el centro de esquí busca facilitar el acceso de los adultos mayores de la región para que puedan disfrutar de la temporada de nieve y de las actividades que ofrece el complejo.

 

 

 

R.G

 

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