Sánchez Albornoz denunció un "modelo impositivo regresivo" en Esquel

El debate se originó durante el tratamiento de una nueva moratoria municipal para los contribuyentes locales. En su intervención, la edil de la oposición desglosó lo que considera una contradicción central en la administración de la ciudad: mientras a los vecinos se les ofrece una quita de intereses —condicionada al pago inmediato o financiamiento—, a los grandes inversores y empresarios se les conceden exenciones impositivas y lo que denominó un "RIGI local".

Sánchez Albornoz hizo hincapié en el incremento de la presión tributaria desde el inicio de la gestión, señalando específicamente el valor del módulo municipal. "Hubo un aumento del 708% en el módulo, que es la base de cálculo para la mayoría de los impuestos, tasas y multas", denunció. Según la concejal, este escenario configura un sistema "regresivo", donde el peso de los tributos afecta desproporcionalmente a quienes tienen menor capacidad económica.

En este marco, volvió a interpelar al oficialismo por la falta de tratamiento de su proyecto de Régimen de Transparencia de Exenciones Impositivas, presentado en marzo pasado. "Pregunté varias veces cuántos beneficios se dieron, a quiénes y cuál es el costo fiscal, pero no tengo respuesta. ¿Por qué se niegan a tratar la transparencia para grandes contribuyentes?", cuestionó.

El discurso de la edil trascendió la escala municipal y trazó un paralelismo con el escenario nacional, criticando los regímenes de blanqueo de capitales impulsados por el gobierno libertario, a los que calificó irónicamente como regímenes de "inocencia fiscal".

"Propongo discutir un modelo impositivo progresivo: que quienes más tienen, paguen más", afirmó Sánchez Albornoz, al tiempo que llamó a poner en agenda el debate sobre la redistribución de la riqueza en Esquel. En este punto, cuestionó la viabilidad del "esfuerzo" pedido a comerciantes, jubilados y sectores vulnerables: "¿Tenemos derecho a pedirle que aguante más a un jubilado o a una persona con discapacidad? Yo opino que no".

Hacia el final de su intervención, la concejal dejó abierta una advertencia política de cara a los próximos comicios. Tras mencionar reuniones recientes de dirigentes locales, Sánchez Albornoz desafió a los futuros candidatos a "animarse a dar discusiones de fondo".

"Espero que los perfiles que se busquen sean confrontativos, que tengan coraje, que hayan defendido siempre a Esquel y que no aparezcan solamente en época electoral", sentenció, al tiempo que lanzó un dardo político: "Espero que no sean candidatos cómodos al oficialismo ni a quienes votaron a favor del FMI".