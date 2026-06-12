Mundial 2026: debutan Canadá y Estados Unidos

La Copa del Mundo vive hoy una jornada histórica. Tras la inauguración, este viernes 12 de junio el protagonismo se traslada al norte del continente, donde dos de los países anfitriones, Canadá y Estados Unidos, harán su presentación oficial ante su público en partidos que prometen definir el pulso de sus respectivos grupos.

El primer turno llega desde Toronto, donde Canadá se medirá ante Bosnia-Herzegovina a partir de las 16:00 horas en el BMO Field. Los locales afrontan su tercera participación mundialista con un objetivo ambicioso: conseguir la primera victoria de su historia en esta competencia. Enfrente tendrán a un equipo bosnio que llega con el ánimo en alza, tras haber superado un exigente repechaje en el que dejaron fuera de carrera a Italia.





Más tarde, la acción se trasladará a Los Ángeles para el cierre de la jornada. A las 22:00 horas, Estados Unidos hará su debut en el SoFi Stadium frente a Paraguay. Este encuentro, correspondiente al Grupo D, se presenta como un duelo estratégico y de alta intensidad; ambos seleccionados son conscientes de que sumar de a tres en el estreno es fundamental para encaminar sus aspiraciones de avanzar hacia la etapa de los 16avos de final.





Para quienes siguen la acción desde Argentina, el primer partido podrá verse a través de DSports, Paramount+ y Flow (canal 109). En cuanto al encuentro nocturno entre Estados Unidos y Paraguay, la transmisión será más amplia, incluyendo a DSports, Telefé, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow (canal 109)