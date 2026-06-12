Un fin de semana a pura cultura: música, teatro y libros en Esquel

La ciudad de Esquel se prepara para un fin de semana con una intensa agenda cultural que incluirá espectáculos de danza, teatro, música, exposiciones, cine y actividades literarias para todos los vecinos y visitantes. Así lo destacó la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, Sonia Baliente, quien además repasó las convocatorias que actualmente impulsa el área.

Entre ellas se encuentra Cultura Presente 2026, un programa de fomento destinado a proyectos de producción artística. En esta edición, la propuesta está orientada a iniciativas de danza y música con temáticas vinculadas a los derechos humanos. Aunque el cierre estaba previsto para este viernes, la convocatoria fue extendida hasta el 19 de junio para permitir que más artistas y grupos puedan presentar sus proyectos.

También continúa abierta la convocatoria “Reels para Mi Ciudad”, una iniciativa destinada a estudiantes de quinto año de las escuelas secundarias públicas de Esquel. La propuesta busca promover la reflexión sobre vínculos saludables, cuidados y prevención de las violencias mediante la producción de contenidos audiovisuales. Los participantes competirán por un premio que consistirá en los buzos de egresados para el próximo año. La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio.

Agenda cultural del fin de semana

La programación comenzará este viernes con la presentación de Mateo Chávez, conocido artísticamente como Mateo Bellydancer, quien ofrecerá un espectáculo de danzas árabes a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal. El artista se encuentra próximo a participar en competencias y espacios de formación en Buenos Aires.

A la misma hora, en el Auditorio Municipal, la productora En el Camino presentará un musical que propone un recorrido cargado de humor, autocrítica y una mirada irónica sobre las propias puestas en escena.

El sábado 13, Urban Dance celebrará su octavo aniversario con una presentación especial a las 19 horas en el Auditorio Municipal. El espectáculo reunirá a los distintos grupos y niveles de la escuela dirigida por Estela Murúa.

Por su parte, el Centro Cultural Melipal inaugurará a las 20 horas la muestra “No Soy Yo”, del artista Mauro Riesco. La exposición reúne pinturas y dibujos inspirados en paisajes, escenarios y elementos característicos de la región. La entrada será libre y gratuita.

Más tarde, a las 21 horas, la compañía La Cuática presentará una nueva edición de sus tradicionales “Noches de Improvisación”, una propuesta teatral con modalidad de entrada a la gorra consciente.

Audiciones para jóvenes artistas

Durante el sábado y el domingo comenzará además el programa municipal RE (Red Escénico Esquel), desarrollado en conjunto con la productora Kabir. La iniciativa convocó a adolescentes y jóvenes de distintas disciplinas artísticas y contará con más de 70 participantes inscriptos.

Las audiciones se realizarán el sábado en la Escuela N° 112 y el domingo en el Colegio N° 713. Los seleccionados avanzarán a una instancia final prevista para agosto.

Libros, música y actividades para toda la familia

El domingo, entre las 16 y las 20 horas, el Centro Cultural Melipal será sede del “Espacio Circular del Libro”, una propuesta destinada a fomentar el intercambio de lecturas y el encuentro comunitario.

La jornada incluirá venta y canje de libros, revistas y colecciones, suelta de libros, talleres para jóvenes y adultos, espacios de lectura, narración de cuentos y títeres para las infancias. También habrá intervenciones musicales a cargo de estudiantes del Instituto 818 y del coro femenino Lunasur.

Además, continuará el ciclo de Cine y Filosofía con la proyección de la película “Romería”, mientras que la productora En el Camino volverá a presentar una función de su musical en el Auditorio Municipal.

“Hay muchísima actividad cultural en la ciudad, tanto en los espacios municipales como en distintos centros culturales independientes”, destacó Baliente, invitando a vecinos y visitantes a sumarse a las múltiples propuestas programadas para el fin de semana.