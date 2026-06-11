La nieve llegó a Sierra Colorada y renueva las expectativas para la temporada invernal

En diálogo con RED43, Daniel Aillapán, propietario de las cabalgatas Peiñ Mawiza de Sierra Colorada, compartió imágenes de la nevada que continuaba durante la tarde de este jueves.

“Está todavía nevando, siendo un poco más de las tres de la tarde”, comentó mientras mostraba el paisaje teñido de blanco.

Aillapán destacó que estas precipitaciones son fundamentales para el campo y la tierra, ya que contribuyen a la acumulación de agua necesaria para los próximos meses. Además, expresó su entusiasmo ante el inicio de la temporada invernal, previsto para el 22 de junio.

“La nieve viene muy bien para todos, para el campo y para la tierra, para que haya mucha agua”, señaló.

El vecino describió la jornada como un momento especial para la comunidad y destacó la importancia de estos fenómenos naturales para quienes viven y trabajan en la zona cordillerana.

Desde Sierra Colorada, el poblador compartió su alegría por la nevada y las expectativas que genera para la temporada que se aproxima en la Patagonia argentina.









