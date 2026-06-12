Chubut confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo para estatales y jubilados

La administración provincial informó oficialmente que el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 se hará efectivo la próxima semana. La medida alcanza a la totalidad de los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial.

Detalles del pago

Según lo comunicado, el Gobierno realizará el depósito de los fondos el jueves 18 de junio. Por lo tanto, los trabajadores y jubilados podrán disponer de su dinero a partir del viernes 19 de junio, a través de toda la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

Desde el Ejecutivo destacaron que el pago se realiza en tiempo y forma, cumpliendo con los plazos previstos. Este cronograma busca otorgar previsibilidad económica a las familias chubutenses, garantizando que el dinero esté acreditado antes del inicio del fin de semana largo.







