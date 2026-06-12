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Por Redacción Red43

Chubut confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo para estatales y jubilados

El Gobierno provincial confirmó que el depósito se realizará el jueves 18, permitiendo el retiro de fondos al día siguiente por la red de cajeros del Banco del Chubut.
Por Redacción Red43

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La administración provincial informó oficialmente que el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 se hará efectivo la próxima semana. La medida alcanza a la totalidad de los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial.

 

Detalles del pago

 

Según lo comunicado, el Gobierno realizará el depósito de los fondos el jueves 18 de junio. Por lo tanto, los trabajadores y jubilados podrán disponer de su dinero a partir del viernes 19 de junio, a través de toda la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

 

Desde el Ejecutivo destacaron que el pago se realiza en tiempo y forma, cumpliendo con los plazos previstos. Este cronograma busca otorgar previsibilidad económica a las familias chubutenses, garantizando que el dinero esté acreditado antes del inicio del fin de semana largo.

 

 


 

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