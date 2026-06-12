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12 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

¿Querés saber cómo está La Hoya? Seguí el minuto a minuto desde tu casa

Seguí el estado de La Hoya en vivo desde tu dispositivo. El centro de esquí cuenta con un sistema de cámaras web para que residentes y turistas puedan observar las pistas y las condiciones climáticas en tiempo real desde cualquier lugar.
Por Redacción Red43

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La tecnología permite hoy que la montaña esté más cerca que nunca. El centro de esquí La Hoya invita a toda su comunidad y a los amantes de la nieve a monitorear el estado del predio a través de su sistema de cámaras en vivo, disponible para todo el público.

 

Esta herramienta se ha convertido en la aliada perfecta tanto para los esquiadores que planean su jornada, como para aquellos que simplemente quieren disfrutar de la inmensidad de nuestro centro invernal sin moverse de su casa. A través de la plataforma oficial, los usuarios pueden visualizar en tiempo real la acumulación de nieve, el estado de los medios de elevación y cómo se presenta el clima en la ladera.

 

Cómo acceder a las imágenes en vivo

 

Para seguir la actividad de la montaña y ver cómo se vive la temporada, solo es necesario ingresar al apartado de cámaras web en el sitio oficial del cerro: https://skilahoya.com/webcams/.

 

Con un solo clic, la magia de la cordillera llega directo a tu pantalla. Ya sea para chequear si es el día ideal para subir o simplemente para contemplar el paisaje nevado de nuestra región, esta opción se presenta como una ventana abierta a la naturaleza que caracteriza a Esquel.

 

 

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