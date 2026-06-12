¿Querés saber cómo está La Hoya? Seguí el minuto a minuto desde tu casa

La tecnología permite hoy que la montaña esté más cerca que nunca. El centro de esquí La Hoya invita a toda su comunidad y a los amantes de la nieve a monitorear el estado del predio a través de su sistema de cámaras en vivo, disponible para todo el público.





Esta herramienta se ha convertido en la aliada perfecta tanto para los esquiadores que planean su jornada, como para aquellos que simplemente quieren disfrutar de la inmensidad de nuestro centro invernal sin moverse de su casa. A través de la plataforma oficial, los usuarios pueden visualizar en tiempo real la acumulación de nieve, el estado de los medios de elevación y cómo se presenta el clima en la ladera.





Cómo acceder a las imágenes en vivo

Para seguir la actividad de la montaña y ver cómo se vive la temporada, solo es necesario ingresar al apartado de cámaras web en el sitio oficial del cerro: https://skilahoya.com/webcams/.

Con un solo clic, la magia de la cordillera llega directo a tu pantalla. Ya sea para chequear si es el día ideal para subir o simplemente para contemplar el paisaje nevado de nuestra región, esta opción se presenta como una ventana abierta a la naturaleza que caracteriza a Esquel.



