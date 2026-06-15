15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez

Hoy, 15 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una fecha establecida por las Naciones Unidas que nos interpela como sociedad sobre el modo en que tratamos a quienes nos precedieron. Más allá de las efemérides, esta jornada busca visibilizar las diversas formas de violencia —física, psicológica, económica, patrimonial o por abandono— que muchas veces ocurren en el ámbito privado o institucional y que, por falta de denuncia o desidia, permanecen invisibilizadas.

Promover una vejez digna es una responsabilidad colectiva que exige abandonar el prejuicio y reconocer el aporte constante que las personas mayores realizan a sus familias y comunidades. Esta tarea requiere garantizar el acceso a una salud de calidad, fomentar entornos seguros y, fundamentalmente, proteger la autonomía de cada adulto mayor. La construcción de un tejido social más justo, solidario e inclusivo depende directamente de nuestra capacidad para brindar escucha activa, respeto por su trayectoria y un trato humano que los sitúe como protagonistas de su presente.

En este marco, el compromiso de hoy no es solo repudiar el abuso, sino trabajar en la prevención. Valorar a los adultos mayores implica entender que cada derecho vulnerado en la vejez es una falla en la integridad de toda la sociedad. Por eso, este día nos invita a renovar el esfuerzo por crear redes de contención, promover la participación social y asegurar que cada persona mayor sea tratada con la dignidad y el afecto que su vida y experiencia merecen.

