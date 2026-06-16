Concientización: repensar el trato hacia las personas mayores

En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio, se plantea la necesidad de reflexionar sobre las diversas formas de desatención que sufren diariamente las personas mayores, muchas veces naturalizadas en la rutina de la comunidad.

La profesora tallerista Jessica De Los Santos, encargada del espacio de recreación para mayores de 60 años de la Secretaría de Deportes de Trevelin, compartió su experiencia tras seis años de trabajo continuo con el grupo autodenominado La Muchachada. "El maltrato y el abuso hacia la vejez está en el cotidiano de las personas mayores, en todos lados, cuando vas a comprar, cuando vas a hacer un trámite, cuando entras a una institución pública, en los tratos, en las paciencias, en los modos", señaló la docente, remarcando que el sistema actual muchas veces no se adapta a los recursos ni a los tiempos de esta población.

La profesional advirtió sobre la existencia de micromaltratos que comienzan en ocasiones dentro del propio entorno familiar debido a la falta de paciencia ante ritmos biológicos y transiciones cognitivas diferentes, y que luego se replican a nivel institucional. Entre las principales barreras identificadas se encuentran la digitalización forzada de los trámites a través de dispositivos móviles complejos y las demoras burocráticas del sistema sanitario, como las oficinas de PAMI y la obtención de turnos médicos a largo plazo.

"Hay un sistema en el cual a veces no se acomoda a los tiempos y a los entendimientos o los recursos que tienen las personas mayores y que es re necesario, primero porque vamos a llegar todos en algún momento de la vida", expresó De Los Santos, quien enfatizó la importancia de detenerse a escuchar y preguntar qué necesitan para combatir la soledad y la exclusión.

En el marco de esta fecha clave, la tallerista impulsa espacios de debate y contención dentro del Taller de Recreación que coordina en la Secretaría de Deportes de Trevelin. Junto a los integrantes de "La Muchachada", el grupo de personas mayores que lidera desde hace seis años, se propuso abordar esta temática no solo como un espacio de reflexión teórica, sino como un canal abierto para que los propios asistentes puedan expresarse libremente, compartir sus vivencias y desahogarse sobre las situaciones de maltrato o exclusión que experimentan en su vida diaria. De esta manera, el taller trasciende la actividad física e incorpora una dimensión humana fundamental, donde la escucha atenta sirve para visibilizar estas realidades y buscar formas de acompañamiento mutuo entre las instituciones locales y la comunidad.

Este espacio funciona en el Polideportivo de Trevelin los lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 12:30 horas, sumando los lunes de 13:00 a 15:00 horas el estímulo de pileta del natatorio local. La propuesta es gratuita, requiriendo únicamente el pago del seguro obligatorio. El grupo actual es diverso y comprende edades desde los 58 hasta los 90 años, realizando actividades físicas, salidas lúdicas, dinámicas cognitivas en la biblioteca y un proyecto actual de redacción de una revista propia. Las inscripciones se reciben en la recepción de la Secretaría de Deportes, en la municipalidad o a través del celular 2945-648770, invitando a la comunidad y a los familiares a difundir la existencia de este espacio de participación libre.

EBW