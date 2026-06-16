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Por Redacción Red43

Chubut: buscan a una persona desaparecida en 28 de Julio

La División Búsqueda de Personas de Trelew emitió una alerta para localizar a un hombre de 48 años. Fue visto por última vez este martes por la mañana y solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.
Por Redacción Red43

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Las fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut se encuentran movilizadas tras la desaparición de Hugo Rojas, un vecino de aproximadamente 48 años de edad de quien no se tienen noticias desde las primeras horas de este martes. Según el reporte oficial, fue visto por última vez este 16 de junio de 2026 a las 08:50 horas en la localidad de 28 de Julio.

 

La Policía de la Provincia y el Ministerio de Seguridad de Chubut han difundido un afiche oficial (registrado bajo el archivo 724811802_1290771376374118_1997198507248061992_n.jpg) con el fin de agilizar su identificación y solicitar la colaboración activa de la comunidad.

 

 

Datos para su identificación

 

Las autoridades compartieron la fisonomía y rasgos particulares de Rojas para facilitar cualquier tipo de reconocimiento en la vía pública:

 

- Estatura: Mide 1,80 metros de altura.

 

- Particularidad: Posee una cicatriz visible en su ceja derecha.

 

- Condición médica: Es paciente esquizofrénico, detalle por el cual su pronta localización resulta prioritaria para garantizar que reciba los cuidados correspondientes.

 

- Nacionalidad: Argentina.

 

Canales de comunicación

 

Frente a cualquier dato, avistamiento o información que pueda ayudar a dar con el paradero de Hugo Rojas, la División Búsqueda de Personas solicita comunicarse de manera inmediata con la línea de emergencias policiales 101 o directamente al teléfono celular habilitado para el caso: 2804321292.

 

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