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16 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El fin de semana largo por el feriado de Güemes fue el menos movido del año

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que el reciente fin de semana largo registró un movimiento turístico de 993.683 personas, posicionándose como el feriado con menor actividad de lo que va de 2026.
Por Redacción Red43

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El reciente fin de semana largo, en conmemoración de Martín Miguel de Güemes, registró el menor movimiento turístico de lo que va de 2026, con un total de 993.683 personas movilizadas por el país. Según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), este flujo se calificó como de "muy bajo movimiento", factor que atribuyeron principalmente a la coincidencia con el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

 

Si bien se observó un incremento del 37,7% en la cantidad de viajeros frente al mismo fin de semana del año anterior, CAME aclaró que esta comparación está sesgada, ya que en 2025 los feriados del 17 y 20 de junio estuvieron separados por apenas tres días, lo que resultó en un flujo acumulado de 2,2 millones de turistas.

 

En cuanto al comportamiento económico, el gasto total alcanzó los $216.649 millones, lo que representa un aumento del 15,5% en términos reales respecto a 2025. No obstante, el gasto promedio diario por turista fue de $109.013, registrando una caída real del 3,5%. Asimismo, la estadía promedio disminuyó un 13%, pasando de 2,3 días en 2025 a 2 días en esta edición.

 

Desde CAME destacaron que se mantiene una tendencia de "escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado". Los turistas mostraron un perfil selectivo y cauteloso, concentrándose principalmente en destinos con propuestas de naturaleza, nieve, termas y grandes eventos. Finalmente, el balance de los seis fines de semana largos transcurridos en 2026 arroja una baja del 26% en la cantidad de turistas en comparación con los mismos meses de 2025.
 

 

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