Una vivienda quedó envuelta en llamas y trabajaron cuatro unidades de Bomberos

Un incendio estructural registrado durante la tarde de este martes en Lago Puelo requirió la intervención de Bomberos Voluntarios, que desplegaron cuatro unidades para combatir el fuego en la zona Maderera. El operativo comenzó alrededor de las 16:30 horas y contó además con la participación de Policía y Protección Civil Municipal.

Según informaron desde el cuartel local, el aviso ingresó durante la tarde y permitió activar el protocolo de respuesta para este tipo de situaciones. Al arribar al lugar, los bomberos trabajaron sobre una construcción alcanzada por las llamas, realizando tareas destinadas a controlar el avance del fuego y evitar que se propagara hacia sectores cercanos.

Trabajo coordinado en el lugar

Durante el operativo también participaron efectivos policiales y personal de Protección Civil Municipal, quienes colaboraron con las medidas de seguridad y el ordenamiento del sector mientras se desarrollaban las tareas de extinción.

La imagen difundida por Bomberos Voluntarios Lago Puelo muestra la magnitud del siniestro, con una estructura envuelta por las llamas y dos brigadistas trabajando directamente sobre el frente del fuego.

Hasta el momento no se dieron a conocer detalles oficiales sobre las causas que originaron el incendio ni sobre la existencia de personas afectadas. Tampoco trascendió el alcance de los daños materiales provocados por el siniestro.

Pedido de Bomberos a los conductores

Tras la intervención, desde el cuartel aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de respetar la circulación de los vehículos de emergencia.

Indicaron que cada vez que se escuchan sirenas o se observa el desplazamiento de móviles en servicio, los conductores deben ceder el paso y otorgar prioridad de circulación. Esta conducta permite reducir los tiempos de respuesta y facilita el trabajo de quienes intervienen en situaciones que requieren atención inmediata.

O.P.