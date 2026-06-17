Esquel: se prolonga el corte de luz hasta las 18 horas por una falla en una subestación

Desde la entidad prestadora del servicio indicaron que las cuadrillas técnicas se encuentran trabajando intensamente en el lugar para solucionar el desperfecto y restablecer el servicio a la brevedad posible.

Sectores afectados

El corte del suministro eléctrico impacta de manera directa en la zona delimitada por las siguientes calles:

- Entre Avenida Holdich y Maestro Tamburini.

- Entre Lezama y Bernardo José Monteagudo.





Desde la Cooperativa solicitaron a los usuarios de este sector comprender los inconvenientes que esta medida ocasiona, mientras el personal continúa abocado a las tareas de reparación necesarias para normalizar el servicio eléctrico lo antes posible.



Si te encuentras dentro de ese perímetro, el servicio eléctrico permanecerá interrumpido, según las estimaciones actuales, hasta las 18:00 horas.