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Por Redacción Red43

Esquel: se prolonga el corte de luz hasta las 18 horas por una falla en una subestación

La Cooperativa 16 de Octubre informó que el suministro eléctrico permanecerá interrumpido en varios sectores de la ciudad debido a una avería importante en una subestación transformadora. Los trabajos técnicos continuarán hasta la tarde.
Por Redacción Red43

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Desde la entidad prestadora del servicio indicaron que las cuadrillas técnicas se encuentran trabajando intensamente en el lugar para solucionar el desperfecto y restablecer el servicio a la brevedad posible.

 

Sectores afectados

 

El corte del suministro eléctrico impacta de manera directa en la zona delimitada por las siguientes calles:

 

- Entre Avenida Holdich y Maestro Tamburini.

 

- Entre Lezama y Bernardo José Monteagudo.

 

Desde la Cooperativa solicitaron a los usuarios de este sector comprender los inconvenientes que esta medida ocasiona, mientras el personal continúa abocado a las tareas de reparación necesarias para normalizar el servicio eléctrico lo antes posible.

Si te encuentras dentro de ese perímetro, el servicio eléctrico permanecerá interrumpido, según las estimaciones actuales, hasta las 18:00 horas.

 

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