Operativo policial en Trelew: incautan armas y droga en los barrios Inta y Costanera

El operativo, que se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles entre las 7 y las 10, fue el resultado de diversas tareas investigativas desarrolladas por la Subcomisaría de Inta. La causa se originó a partir de la denuncia de una víctima que manifestó haber sido amenazada en la intersección de las calles Dolavon y Cholila por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta negra de 110 cc.

A partir de la recolección de pruebas y observaciones directas, se tramitaron las órdenes judiciales para intervenir en cinco domicilios ubicados sobre las calles El Maitén, Dolavon, Paso de Indio, Camarones y Gaiman, todas situadas en los barrios Inta y Costanera.





Como resultado de los registros, las fuerzas de seguridad lograron incautar una motocicleta marca Motomel 110 cc, que sería la utilizada en el hecho denunciado. En cuanto al armamento, se secuestró una carabina recortada calibre 22 LR con su cargador y una escopeta recortada calibre 16 marca Winchester. Además, el personal policial halló nueve municiones calibre 22 y cuatro cartuchos calibre 16 de acción múltiple.





En uno de los inmuebles allanados, los efectivos encontraron 57,7 gramos de cannabis envueltos en una bolsa de nylon, motivo por el cual se dio intervención inmediata a la División Leyes Especiales y Drogas Peligrosas.





El despliegue contó con la cobertura táctica del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y la colaboración del Grupo Especial Canes, logrando que los procedimientos se desarrollaran sin incidentes. Las medidas fueron supervisadas por autoridades de la Jefatura de Operaciones de Trelew, marcando un avance clave en la causa judicial en curso.