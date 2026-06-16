Mbappé hace historia en el Mundial 2026: superó a Messi y Pelé en la tabla de goleadores

La carrera de Kylian Mbappé sigue escalando peldaños hacia la cima del fútbol mundial. En el marco de la Copa del Mundo 2026, el delantero francés protagonizó una jornada histórica al anotar un doblete en la victoria 3-1 frente a Senegal, alcanzando una cifra que lo coloca en un lugar de privilegio: 14 goles en citas mundialistas.

El primero de sus tantos llegó a los 21 minutos del segundo tiempo, mientras que el segundo, anotado sobre el cierre del encuentro, no solo sentenció el resultado, sino que le permitió superar a leyendas de la talla de Lionel Messi y Just Fontaine (ambos con 13) y a Pelé (12).

Gracias a este desempeño, Mbappé ahora comparte el tercer escalón del podio de máximos artilleros junto al alemán Gerd Müller. Por delante del francés, solo restan dos nombres en la historia: el brasileño Ronaldo Nazário, con 15 conquistas, y el máximo goleador histórico, Miroslav Klose, quien lidera la tabla con 16 tantos.

La trayectoria de Mbappé en el máximo certamen refleja una consistencia asombrosa. Sus 14 goles han sido distribuidos con gran eficacia: 4 en Rusia 2018, 8 en Qatar 2022 y su actual cosecha en la edición 2026. A sus 27 años, el delantero ha consolidado un legado que ya lo posiciona entre los más grandes exponentes de este deporte.

Con el torneo en pleno desarrollo, el mundo del fútbol se mantiene expectante ante la posibilidad de que el atacante galo alcance o supere el récord de Klose, un hito que, dada su capacidad goleadora, parece cada vez más al alcance de su mano.