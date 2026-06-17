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17 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Nuevos brotes en Cholila: más de 900 nuevos cipreses ya crecen en la montaña

Tras tres jornadas intensas de trabajo, voluntarios e instituciones lograron plantar 900 ejemplares de ciprés. La iniciativa busca revertir el daño ambiental mediante el trabajo mancomunado.
Por Redacción Red43

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