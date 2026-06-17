COBERTURA EXCLUSIVA: Red43 en el Mundial

El sueño de la Copa del Mundo 2026 ya está en marcha, y la Selección Argentina arrancó la defensa del título de la mejor manera posible. En una noche que quedará para el recuerdo, la Albiceleste derrotó con autoridad por 3 a 0 a Argelia, gracias a una actuación colosal de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro.

Red43 está presente en el lugar de los hechos para traerte cada detalle de esta fiesta del fútbol mundial.

Destino Texas: Red43 desde el gigante AT&T Stadium

A partir de hoy, vas a vivir el Mundial en primera persona. A través de nuestras plataformas te mostraremos:

Testimonios exclusivos: La palabra de los hinchas que arman el banderazo en Texas.

El color de las calles: Cómo se vive la pasión argentina en territorio estadounidense.

Información minuto a minuto: Los entrenamientos, la palabra de Lionel Scaloni y el día a día del plantel.

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