-2°
-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43
17 de Junio de 2026
|
Por Redacción Red43

COBERTURA EXCLUSIVA: Red43 en el Mundial

¡Debut con brillo de campeón! Argentina goleó 3-0 a Argelia de la mano de un Messi histórico
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El sueño de la Copa del Mundo 2026 ya está en marcha, y la Selección Argentina arrancó la defensa del título de la mejor manera posible. En una noche que quedará para el recuerdo, la Albiceleste derrotó con autoridad por 3 a 0 a Argelia, gracias a una actuación colosal de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro.

 

Red43 está presente en el lugar de los hechos para traerte cada detalle de esta fiesta del fútbol mundial.

 

Destino Texas: Red43 desde el gigante AT&T Stadium

A partir de hoy, vas a vivir el Mundial en primera persona. A través de nuestras plataformas te mostraremos:

 

  • Testimonios exclusivos: La palabra de los hinchas que arman el banderazo en Texas.

     

  • El color de las calles: Cómo se vive la pasión argentina en territorio estadounidense.

     

  • Información minuto a minuto: Los entrenamientos, la palabra de Lionel Scaloni y el día a día del plantel.

     

¡Prendete a Red43! Viví una cobertura diaria, cara a cara con los protagonistas y con el calor de la gente. El camino hacia la gloria lo caminamos juntos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un volcán está que arde en la cordillera y hay alerta en toda la Patagonia
2
 Cargaba el celular dentro del auto y explotó: la mujer que lo acompañaba está grave por las quemaduras
3
 QEPD: Juana Beatriz Ferreyra
4
 Un docente chubutense dejó su trabajo para ver a La Scaloneta en el Mundial
5
 Una vivienda quedó envuelta en llamas y trabajaron cuatro unidades de Bomberos
1
 Un docente chubutense dejó su trabajo para ver a La Scaloneta en el Mundial
2
 Esquel celebra el Día Internacional del Yoga con una jornada abierta y solidaria
3
 ¿Por qué debemos proteger los mallines? Nueva charla en el ciclo RNU Laguna La Zeta
4
 COBERTURA EXCLUSIVA: Red43 en el Mundial
5
 Esquel: este jueves se viven los Juegos Chubutenses de Adultos Mayores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -