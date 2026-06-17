Un docente chubutense dejó su trabajo para ver a La Scaloneta en el Mundial

La pasión por el fútbol a veces impulsa a tomar decisiones drásticas, y la historia de Enzo Jones es prueba de ello. El profesor, oriundo de Cushamen, decidió dejar atrás su empleo, destinar todos sus ahorros y embarcarse en una aventura solitaria hacia Estados Unidos para alentar al equipo argentino en la Copa del Mundo.

La noticia trascendió a través de un video viral en redes sociales, donde fue entrevistado en Kansas. Ante la consulta sobre cómo tomó una decisión de tal magnitud, Jones fue contundente: "Renuncié al trabajo. No me quedaba otra". El docente explicó que su sueño de vivir el Mundial en carne propia se gestó tras mucho tiempo de ahorro y sacrificio. "La junté toda y me vine", relató con entusiasmo.

El viaje no estuvo exento de complicaciones. Según admitió, al no contar con un pasaje de regreso, tuvo que dar explicaciones ante las autoridades migratorias al ingresar al país para aclarar sus planes de retorno. Pese a la incertidumbre, su determinación se mantiene intacta.

En un gesto de cercanía con sus raíces, aprovechó el micrófono para enviar saludos a sus seres queridos y, especialmente, a sus alumnos de Cushamen, un pueblo de apenas 2.000 habitantes. Con humor, les envió un mensaje sobre su ausencia en las aulas: "Que arranquen nomás, que yo no llego ya".

Finalmente, dejó un mensaje motivador para sus estudiantes, invitándolos a perseguir sus objetivos personales: "Estudien, que pueden lograr estas cosas".