Esquel: este jueves se viven los Juegos Chubutenses de Adultos Mayores

Este jueves 18 de junio, el Gimnasio Municipal de Esquel será el epicentro de la instancia local de los Juegos Chubutenses de Adultos Mayores. La competencia, que busca promover el deporte y la integración, promete un ambiente cargado de energía y alegría donde el encuentro social es tan importante como el resultado deportivo.

La jornada comenzará a las 9:00 horas y contará con la participación de numerosos vecinos que demostrarán sus destrezas en tres disciplinas clave: Newcom, Sapo y Truco. La invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse, alentar y compartir un momento especial junto a nuestros adultos mayores.

Desde la organización destacaron que este tipo de eventos son fundamentales para fomentar hábitos saludables y fortalecer los vínculos sociales en nuestra ciudad.



