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17 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel celebra el Día Internacional del Yoga con una jornada abierta y solidaria

Este sábado 20 de junio, el Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de un encuentro libre y gratuito para toda la comunidad. La propuesta busca promover el bienestar y sumar un gesto solidario para quienes más lo necesitan.
Por Redacción Red43

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En el marco de la celebración del Día Internacional del Yoga, la ciudad de Esquel se prepara para una jornada especial dedicada al movimiento, la relajación y el encuentro comunitario. El próximo sábado 20 de junio, a partir de las 15:00 horas, el Centro Cultural Esquel Melipal (ubicado en Av. Fontana y Av. Alvear) abrirá sus puertas para recibir a vecinos y vecinas que deseen participar de esta disciplina milenaria.

 

El evento está diseñado para ser verdaderamente inclusivo: no es necesario contar con experiencia previa ni tener conocimientos específicos sobre la práctica. Los organizadores invitan a personas de todas las edades a acercarse, participar y disfrutar de este espacio de desconexión y bienestar.

 

Para mayor comodidad durante la práctica, se recomienda a los asistentes traer su propio mat (o colchoneta) y una mantita, elementos esenciales para garantizar el confort durante los ejercicios.

 

Más allá del bienestar físico y mental, la jornada tiene un claro objetivo solidario. Quienes asistan podrán colaborar con donaciones, las cuales serán destinadas a distintas causas sociales de la ciudad. Se recibirán los siguientes elementos:

 

- Alimentos no perecederos.

 

- Artículos de limpieza.

 

- Alimento para mascotas (perros y gatos).

 

Esta es una oportunidad ideal para combinar una actividad saludable con un gesto de ayuda hacia la comunidad. La invitación está hecha: este sábado, el Melipal se convierte en un punto de encuentro para celebrar el yoga y fortalecer los lazos solidarios en Esquel.

 

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