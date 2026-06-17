¿Por qué debemos proteger los mallines? Nueva charla en el ciclo RNU Laguna La Zeta

En el marco del ciclo dedicado a la puesta en valor de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, se llevará a cabo el tercer capítulo de la serie, titulado: “Los mallines de la RNU Laguna La Zeta, un tesoro de biodiversidad acuática”.

Este encuentro busca visibilizar el rol fundamental que cumplen los mallines, no solo como reservorios de vida, sino como actores estratégicos frente a los desafíos ambientales actuales. Según indicaron los organizadores, estos humedales son vitales para la regulación y el almacenamiento de agua, generando las condiciones necesarias para sostener una extraordinaria biodiversidad. En un contexto marcado por el cambio climático y la escasez hídrica, los especialistas subrayan que estos espacios podrían convertirse en refugios clave para numerosas especies.

La invitación está abierta a toda la comunidad interesada en profundizar sus conocimientos sobre uno de los ambientes más valiosos de la Patagonia y comprender por qué su conservación resulta esencial para el futuro del ecosistema local.

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