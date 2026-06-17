El INTA organiza una jornada práctica de poda de frutales en El Hoyo

Con el objetivo de brindar herramientas técnicas para el manejo productivo y el cuidado del huerto familiar, el INTA Agencia de Extensión Rural El Hoyo organiza una jornada de capacitación abierta sobre poda de frutales. El encuentro estará encabezado por el ingeniero agrónomo Gabriel Garis, quien compartirá sus conocimientos en una clase de carácter esencialmente práctico.

La actividad se desarrollará el miércoles 24 de junio, de 10:00 a 14:00 horas, y tendrá como escenario la Chacra “La Flora”, ubicada sobre el camino al Currumahuida.

Recomendaciones para los asistentes Dado que se trata de un taller de trabajo en terreno, los organizadores solicitan a quienes participen asistir con ropa cómoda para realizar las labores de poda de manera confortable. Asimismo, es necesario que cada asistente lleve sus propias herramientas de poda y guantes.

Como el encuentro se extenderá durante cuatro horas, se recomienda a los participantes llevar algo rico para compartir o consumir durante los momentos de descanso.

Inscripciones abiertas La jornada es totalmente gratuita, pero requiere de una inscripción previa obligatoria debido a la organización logística del predio. Aquellos interesados en asegurar su lugar pueden comunicarse a través del número telefónico 294-471308.

Esta iniciativa del INTA representa una excelente oportunidad para que tanto productores experimentados como aficionados puedan perfeccionar sus técnicas, garantizando así la salud y la productividad de sus árboles frutales de cara a la próxima temporada.



