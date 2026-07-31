Estrategia, dados y comunidad: llega un torneo de "Catan" a Paprika

De un clásico entre amigos a campeonatos internacionales. Catan, el juego de estrategia que revolucionó el mundo de los juegos de mesa modernos, tendrá este sábado 1 de agosto un torneo amistoso en Paprika - Tienda de Sabores. Aunque los 16 cupos para competir ya están completos, la invitación continúa abierta para quienes quieran acercarse a conocer el juego, compartir partidas recreativas y descubrir por qué, más de treinta años después de su creación, sigue conquistando jugadores en todo el mundo.

Un juego que cambió las reglas

Creado en 1995 por el diseñador alemán Klaus Teuber, Catan marcó un antes y un después en la industria de los juegos de mesa. Su propuesta rompió con la lógica de muchos juegos tradicionales al combinar estrategia, negociación, administración de recursos y toma de decisiones en partidas donde ningún desarrollo es igual al anterior.

El objetivo es colonizar una isla ficticia construyendo caminos, aldeas y ciudades. Para lograrlo, cada jugador debe obtener recursos como madera, ladrillo, trigo, lana y piedra, pero también negociar e intercambiar con el resto de los participantes. Esa interacción permanente hace que la comunicación y la capacidad de adaptación sean tan importantes como la estrategia.

Con el paso de los años, Catan se convirtió en una puerta de entrada al universo de los juegos de mesa modernos y hoy se juega en decenas de países, con comunidades organizadas, clubes, competencias nacionales e incluso un campeonato mundial.

El boom de los juegos de mesa

En Argentina, el fenómeno creció especialmente en los últimos años. La aparición de cafeterías lúdicas, clubes de juegos y encuentros abiertos impulsó una comunidad cada vez más numerosa que busca propuestas para compartir tiempo cara a cara.

Lejos de ser una actividad exclusivamente para fanáticos, los juegos de mesa modernos atraen a familias, grupos de amigos y personas que simplemente buscan una alternativa diferente para reunirse. La posibilidad de dejar el celular por un rato y compartir una experiencia alrededor de una mesa es uno de los principales atractivos de este tipo de encuentros.

Una noche para jugar en Esquel

En ese contexto, Paprika volverá a apostar por una actividad comunitaria con la realización del torneo de Catan. La competencia comenzará a las 19:30 con una primera ronda en la que participarán 16 jugadores distribuidos en cuatro mesas simultáneas. Los mejores clasificados avanzarán a la final, prevista para las 22:00.

Aunque la inscripción gratuita ya agotó sus cupos, la organización confirmó que durante toda la jornada habrá mesas abiertas para quienes deseen aprender a jugar o simplemente disfrutar de partidas recreativas junto a otros asistentes.

La propuesta busca que tanto jugadores experimentados como quienes nunca tuvieron contacto con Catan puedan compartir el mismo espacio, conocer las reglas y vivir la experiencia que convirtió al juego en un fenómeno internacional.

Más que gastronomía

Desde su mudanza al histórico edificio de Rivadavia 873, Paprika viene ampliando su propuesta con actividades culturales y recreativas que complementan su oferta gastronómica. El torneo de Catan se suma a esa idea de convertir el espacio en un punto de encuentro para la comunidad, donde además de comer y tomar algo, vecinos y visitantes puedan participar de experiencias diferentes.

Paprika atiende de lunes a sábado de 10:30 a 15:00 y de 18:30 a 23:00. Este sábado, además de seguir el desarrollo del torneo, quienes se acerquen podrán aprender a jugar uno de los títulos más influyentes de la historia de los juegos de mesa modernos y compartir una noche distinta alrededor de un tablero.

MA