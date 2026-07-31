Los combustibles vuelven a aumentar desde este sábado: cuánto suben la nafta y el gasoil

A partir de este sábado 1° de agosto, los precios de los combustibles tendrán una nueva modificación en las estaciones de servicio de todo el país. El aumento responde a la aplicación parcial de la actualización de los impuestos específicos que gravan al sector, establecida mediante el decreto 693 publicado en el Boletín Oficial.

La medida dispone un incremento tributario del 0,5% para las naftas y del 0,75% para el gasoil. Sin embargo, el Gobierno decidió postergar parte de la actualización prevista hasta septiembre con el objetivo de mantener un esquema fiscal gradual y acompañar la actividad económica.

Con este ajuste, el impacto en los surtidores será de aproximadamente 11 pesos adicionales por litro en la nafta y cerca de 14 pesos en el gasoil. Según datos del portal especializado Surtidores, la nafta súper pasará de unos $2.047 a $2.058 por litro.

En el caso del gasoil, la suba estará vinculada a la actualización del impuesto general, que aumentará alrededor de $9,50 por litro, junto con el componente ambiental, que sumará más de $5.

El decreto también establece un tratamiento diferencial para las provincias incluidas en el régimen patagónico, entre ellas Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de otras regiones específicas del país. En esas zonas, el precio promedio del litro de gasoil pasará de aproximadamente $2.106 a $2.120.

La actualización impositiva se da en un escenario donde las empresas petroleras aplican esquemas de precios variables de acuerdo con factores como la ubicación de la estación de servicio, la demanda y la franja horaria, por lo que los valores finales pueden presentar diferencias según cada punto de venta.

R.G