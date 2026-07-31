Chubut: ofrecieron un supuesto beneficio de PAMI y terminó en una estafa millonaria

Una jubilada de 75 años fue víctima de una estafa virtual luego de recibir una videollamada de una persona que se presentó como trabajador de PAMI. Mediante un engaño relacionado con un supuesto préstamo y beneficios para afiliados, los delincuentes lograron acceder a sus cuentas bancarias y le sustrajeron cerca de 1,9 millones de pesos.

El hecho ocurrió en Comodoro Rivadavia y es investigado por la División Policial de Investigaciones, a través del área especializada en ciberdelitos, con intervención de la Fiscalía.

Según se informó, la mujer se encontraba realizando un trámite vinculado a una prótesis cuando recibió el llamado por WhatsApp. Al ver un supuesto logo de PAMI en la videollamada, creyó que se trataba de una comunicación oficial y continuó la conversación.

Durante el contacto, los estafadores le ofrecieron acceder a un préstamo y le indicaron una serie de pasos para concretar el supuesto beneficio. Más tarde, la víctima recibió enlaces para ingresar a plataformas de entidades financieras y, tras seguir las instrucciones, los delincuentes consiguieron acceder a sus cuentas y realizar varias transferencias por un monto cercano a los 1,9 millones de pesos.

Los investigadores también determinaron que los autores de la maniobra habrían intentado gestionar un préstamo preaprobado a nombre de la jubilada para continuar extrayendo dinero, aunque esa operación no llegó a concretarse.

La investigación continúa para establecer el recorrido de los fondos y tratar de identificar las cuentas receptoras del dinero.

Cómo evitar este tipo de estafas

Las autoridades recuerdan que organismos como PAMI, bancos u otras instituciones no solicitan datos personales, claves, códigos de verificación ni ingresos a cuentas bancarias mediante llamadas o videollamadas por WhatsApp. Ante cualquier comunicación sospechosa, se recomienda cortar el contacto y verificar la información a través de los canales oficiales.

También es importante no ingresar a enlaces enviados por desconocidos, no compartir contraseñas o códigos de seguridad y, en caso de detectar movimientos extraños en las cuentas, comunicarse de inmediato con la entidad bancaria y realizar la denuncia correspondiente.

MA