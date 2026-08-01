“Todos por Santi”: continúan solicitando dadores de sangre para Santiago Solitro durante agosto

La campaña “Todos por Santi” sigue vigente y la familia de Santiago Solitro Lagos renovó el pedido de donantes de sangre para acompañar al joven esquelense durante su tratamiento.

Santiago permanece internado en el Hospital Británico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, según indicaron desde su entorno, continúa necesitando transfusiones de sangre y plaquetas para afrontar esta etapa. Por este motivo, el pedido de colaboración se mantiene durante todo el mes de agosto.

El agradecimiento de la familia

A través de un mensaje difundido por su mamá, la familia agradeció profundamente a todas las personas que ya se acercaron a donar y destacó la importancia de ese gesto solidario.

“Por dar sangre. Por dar tiempo. Por dar esperanza”, expresó al iniciar su mensaje, donde remarcó que las donaciones recibidas fueron fundamentales para acompañar la recuperación de Santiago.

“Lo que ustedes hicieron le salvó la vida, y sigue salvándosela cada vez que su cuerpo necesita esa ayuda para seguir peleando”, señaló la familia, destacando que cada donación representa una oportunidad para que Santi continúe avanzando en su tratamiento.

La importancia de cada donación

Desde el entorno del joven explicaron que, en tratamientos como el que atraviesa Santiago, la disponibilidad de sangre y plaquetas resulta indispensable, ya que no pueden fabricarse y dependen exclusivamente de la solidaridad de los donantes.

“La sangre que ustedes donaron hoy corre, literalmente, por las venas de Santi”, expresó su mamá en el mensaje de agradecimiento.

Cómo colaborar

Quienes puedan ayudar pueden acercarse al Banco de Sangre del Hospital Británico, ubicado en Perdriel 74, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 18 horas.

Para donar es necesario presentarse con DNI, pasaporte o licencia de conducir. Los requisitos generales incluyen tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

El acompañamiento de la comunidad

Desde Esquel, familiares, amigos y vecinos continúan organizando acciones solidarias para acompañar a Santiago y su familia.

En ese marco, el próximo sábado 8 de agosto se realizará un mate bingo solidario bajo el lema “Todos por Santi”, con el objetivo de reunir fondos para colaborar durante este proceso. La actividad tendrá lugar en el SUM de la Escuela 7722 desde las 14:30 horas y contará con cuatro rondas de bingo, premios a línea y bingo, además de sorteos durante toda la jornada.

La propuesta invita a la comunidad a compartir una tarde solidaria y quienes participen pueden llevar su equipo de mate para disfrutar del encuentro.

La familia continúa impulsando la campaña “Todos por Santi” y agradeció nuevamente el apoyo recibido por parte de vecinos de Esquel y de distintos puntos del país, que se sumaron para acompañar al joven jugador del Club Belgrano en este momento.

MA