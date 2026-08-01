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01 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Galina: el Gobierno abrió las ofertas para la pavimentación del Barrio Docente en Gaiman

Se invertirán más de 1.900 millones de pesos y las tareas darán una solución definitiva a un problema histórico en ese sector de la localidad valletana.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial, del Chubut, llevó adelante este viernes en su sede central de Rawson el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública para la ejecución de la obra “Pavimentación Barrio Docente”, en la localidad de Gaiman.

 

Los trabajos significarán una importante intervención vial que permitirá mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos de ese sector de Gaiman.

 

La obra comprende la pavimentación del área delimitada por las calles Fontana, Calderón, Ingeniero Waag y Villanueva. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $1.984.540.933,78 y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

 

Ofertas

 

En la apertura de sobres se presentaron dos ofertas económicas: la empresa L.A.L. S.A.  Construcciones que cotizó la ejecución de la obra por $1.779.991.822,20, mientras que Villegas Construcciones presentó una propuesta por $1.866.274.118,57.

 

Esta obra forma parte del Plan Galina, una política pública impulsada por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres que prevé una inversión superior a los 640 mil millones de pesos destinada a la ejecución de más de 200 obras en ciudades, pueblos y comunas rurales de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y promover el desarrollo de cada localidad.

 

 

MA

 

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