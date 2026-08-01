Plan Galina: el Gobierno abrió las ofertas para la pavimentación del Barrio Docente en Gaiman

El Gobierno del Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial, del Chubut, llevó adelante este viernes en su sede central de Rawson el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública para la ejecución de la obra “Pavimentación Barrio Docente”, en la localidad de Gaiman.

Los trabajos significarán una importante intervención vial que permitirá mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos de ese sector de Gaiman.

La obra comprende la pavimentación del área delimitada por las calles Fontana, Calderón, Ingeniero Waag y Villanueva. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $1.984.540.933,78 y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Ofertas

En la apertura de sobres se presentaron dos ofertas económicas: la empresa L.A.L. S.A. Construcciones que cotizó la ejecución de la obra por $1.779.991.822,20, mientras que Villegas Construcciones presentó una propuesta por $1.866.274.118,57.

Esta obra forma parte del Plan Galina, una política pública impulsada por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres que prevé una inversión superior a los 640 mil millones de pesos destinada a la ejecución de más de 200 obras en ciudades, pueblos y comunas rurales de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y promover el desarrollo de cada localidad.

MA