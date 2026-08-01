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01 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El futsal de Esquel retoma la acción con un fin de semana cargado de partidos

El SUM de la Escuela 112 será nuevamente escenario del futsal local, con partidos desde el sábado por la tarde hasta la noche del domingo.
Por Redacción Red43

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La pelota vuelve a rodar para el futsal esquelense con el inicio del Torneo Clausura 2026 de AFE, que tendrá una programación cargada de encuentros para todas las categorías.

 

La actividad comenzará este sábado 1 de agosto y continuará el domingo 2 en el SUM de la Escuela 112, donde los equipos buscarán comenzar con el pie derecho una nueva competencia.

 

Sábado con acción en varias categorías

La jornada del sábado tendrá partidos correspondientes a División B, División Honor y División A.

 

El primer encuentro será a las 14:00 horas, cuando Mitre Futsal se mida ante Sudelco Futsal por la segunda fecha de la División B. Luego será el turno de El Porvenir frente a Carpintería, El Alerce Futsal contra Serra Futsal, Amancay Futsal ante Luz y Fuerza y Keloke frente a Odriozola Futsal.

 

Por la noche llegará el debut de la División Honor, con los cruces entre Trans. Rolando y Tecka Futsal, y La Reserva frente a Todo Pollo.

 

La División A también tendrá su continuidad con tres partidos: Apache Futsal vs. R&R Equipamiento, Los Magios vs. Malvinas Futsal y Halcones Futsal vs. Tigre Futsal.

 

Domingo de futsal femenino y masculino

El domingo la actividad comenzará al mediodía con los partidos de la División C. Barka Futsal enfrentará a Caravana, Camioneros jugará ante De-Cero, Sporting se medirá con Carioca Futsal y Antisecos FC cerrará la categoría frente a Dep. Sudelco.

 

Luego será el turno del futsal femenino, que pondrá en marcha su primera fecha con cinco encuentros: Austral Futsal vs. La Reserva, Dep. Cañadón vs. Club Lala Gym, Chelseas FC vs. Retorno, Patagonia vs. Fontana e Italy Futsal vs. Trans. Rolando.

 

La jornada finalizará con dos encuentros de División A y División Honor: La Despensa frente a Fenix Futsal, Retorno Futsal ante Club Del Campo y Austral Futsal contra Sin Rienda Futsal.

 

Con una amplia participación de equipos y todas sus categorías en competencia, el futsal de Esquel vuelve a convocar a jugadores y familias para vivir un nuevo torneo lleno de emoción y deporte local.

 

 

 

MA

 

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