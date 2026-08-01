El futsal de Esquel retoma la acción con un fin de semana cargado de partidos

La pelota vuelve a rodar para el futsal esquelense con el inicio del Torneo Clausura 2026 de AFE, que tendrá una programación cargada de encuentros para todas las categorías.

La actividad comenzará este sábado 1 de agosto y continuará el domingo 2 en el SUM de la Escuela 112, donde los equipos buscarán comenzar con el pie derecho una nueva competencia.

La jornada del sábado tendrá partidos correspondientes a División B, División Honor y División A.

El primer encuentro será a las 14:00 horas, cuando Mitre Futsal se mida ante Sudelco Futsal por la segunda fecha de la División B. Luego será el turno de El Porvenir frente a Carpintería, El Alerce Futsal contra Serra Futsal, Amancay Futsal ante Luz y Fuerza y Keloke frente a Odriozola Futsal.

Por la noche llegará el debut de la División Honor, con los cruces entre Trans. Rolando y Tecka Futsal, y La Reserva frente a Todo Pollo.

La División A también tendrá su continuidad con tres partidos: Apache Futsal vs. R&R Equipamiento, Los Magios vs. Malvinas Futsal y Halcones Futsal vs. Tigre Futsal.

El domingo la actividad comenzará al mediodía con los partidos de la División C. Barka Futsal enfrentará a Caravana, Camioneros jugará ante De-Cero, Sporting se medirá con Carioca Futsal y Antisecos FC cerrará la categoría frente a Dep. Sudelco.

Luego será el turno del futsal femenino, que pondrá en marcha su primera fecha con cinco encuentros: Austral Futsal vs. La Reserva, Dep. Cañadón vs. Club Lala Gym, Chelseas FC vs. Retorno, Patagonia vs. Fontana e Italy Futsal vs. Trans. Rolando.

La jornada finalizará con dos encuentros de División A y División Honor: La Despensa frente a Fenix Futsal, Retorno Futsal ante Club Del Campo y Austral Futsal contra Sin Rienda Futsal.

Con una amplia participación de equipos y todas sus categorías en competencia, el futsal de Esquel vuelve a convocar a jugadores y familias para vivir un nuevo torneo lleno de emoción y deporte local.

MA