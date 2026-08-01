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Por Redacción Red43

¿Qué hacer este sábado en Esquel? Música clásica y danza árabe serán protagonistas

Danza árabe y música clásica serán las opciones para este sábado 1 de agosto, con propuestas artísticas que invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche cultural.
Por Redacción Red43

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Este sábado 1 de agosto, Esquel tendrá una variada agenda cultural con dos propuestas artísticas para disfrutar durante la noche. Música clásica y danza árabe serán las opciones para quienes busquen acompañar diferentes expresiones culturales en la ciudad.

 

En el Auditorio Municipal, la danza árabe será protagonista

Desde las 21 horas, el Auditorio Municipal (Belgrano 330) será escenario de la gran muestra de invierno de la Escuela de Danzas Árabes La Faraona, dirigida por la profesora Leila Nasser.

 

La presentación contará con la participación especial de la profesora Ludmila Turina, llegada desde Comodoro Rivadavia, quien será parte de esta jornada junto a las alumnas de la escuela.

 

Las entradas tienen un valor de $10.000 y se encuentran disponibles para quienes quieran acompañar la propuesta artística.

 

La Casa del Piano presenta un concierto internacional

En simultáneo, La Casa del Piano (Conesa 1075) recibirá al Dúo Pianístico Lupi Paganini, integrado por Beatrice Lupi, de Suiza, y Francesco Paganini, de Italia.

 

El encuentro propone una noche dedicada a la música clásica con artistas internacionales, que comenzará también a las 21 horas.

 

Las entradas tienen un valor de $20.000 para público general y $16.000 para estudiantes de música. El acceso incluye además una degustación y bebida. Para consultas y reservas se encuentra disponible el teléfono (280) 4400772.

 

Con dos escenarios y propuestas diferentes, Esquel ofrece este sábado una nueva oportunidad para disfrutar del arte, la música y la cultura.

 

 

MA

 

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