Últimas plazas disponibles en Las Lavandas, la nueva residencia para adultos mayores en Esquel

Las Lavandas, la nueva residencia para adultos mayores de Esquel, informó que cuenta con sus últimas plazas disponibles para quienes busquen un espacio de calidad, acompañamiento y bienestar.

El proyecto nació a partir de la experiencia de sus impulsores, quienes durante más de dos años trabajaron en un hogar autogestivo junto a otras familias, detectando la necesidad de contar con una propuesta integral para las personas mayores en la ciudad.

La residencia fue pensada para brindar un entorno cómodo y seguro, con el objetivo de favorecer la autonomía, la movilidad y la sociabilización de sus residentes. Para ello cuenta con actividades adaptadas y un equipo profesional especializado en gerontología.

Entre las propuestas se incluyen talleres de estimulación cognitiva, actividad física adaptada y seguimiento médico periódico, buscando acompañar a cada persona de acuerdo a sus necesidades particulares.

Además, el espacio cuenta con ambientes amplios, iluminación natural, vistas a la montaña y un parque de 3.100 metros cuadrados destinado al disfrute al aire libre, generando también un lugar agradable para el encuentro con familiares y visitas.

Las personas interesadas en conocer la propuesta o realizar consultas pueden comunicarse con Las Lavandas a través de los teléfonos 2945-586651 y 2945-643817.

MA