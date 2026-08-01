-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 01 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Adultos Mayores
01 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Últimas plazas disponibles en Las Lavandas, la nueva residencia para adultos mayores en Esquel

La residencia privada de Esquel ofrece un espacio diseñado para promover la autonomía, el bienestar y la sociabilización de las personas mayores, con un equipo especializado y atención personalizada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las Lavandas, la nueva residencia para adultos mayores de Esquel, informó que cuenta con sus últimas plazas disponibles para quienes busquen un espacio de calidad, acompañamiento y bienestar.

 

El proyecto nació a partir de la experiencia de sus impulsores, quienes durante más de dos años trabajaron en un hogar autogestivo junto a otras familias, detectando la necesidad de contar con una propuesta integral para las personas mayores en la ciudad.

 

La residencia fue pensada para brindar un entorno cómodo y seguro, con el objetivo de favorecer la autonomía, la movilidad y la sociabilización de sus residentes. Para ello cuenta con actividades adaptadas y un equipo profesional especializado en gerontología.

 

 

 

Entre las propuestas se incluyen talleres de estimulación cognitiva, actividad física adaptada y seguimiento médico periódico, buscando acompañar a cada persona de acuerdo a sus necesidades particulares.

 

Además, el espacio cuenta con ambientes amplios, iluminación natural, vistas a la montaña y un parque de 3.100 metros cuadrados destinado al disfrute al aire libre, generando también un lugar agradable para el encuentro con familiares y visitas.

 

Las personas interesadas en conocer la propuesta o realizar consultas pueden comunicarse con Las Lavandas a través de los teléfonos 2945-586651 y 2945-643817.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿YPF empezará a vender hamburguesas de McDonald’s en Esquel?
2
 Si entrás a El Bolsón, desde agosto estos descuidos pueden salirte muy caros
3
 Más nieve y más horas de esquí: las novedades de La Hoya para agosto
4
 Los combustibles vuelven a aumentar desde este sábado: cuánto suben la nafta y el gasoil
5
 Una menor, ropa de nena y juguetes sexuales, lo que compromete a un argentino detenido en Paraguay
1
 Orgullo chubutense: una cantante de Comodoro Rivadavia pasó a semifinales de “Es mi sueño”
2
 Recordatorio para vecinos de Esquel: el Ejército realizará prácticas y habrá áreas cerradas al público
3
 Milei volvió a respaldar a Adorni: “Para mí es honesto e inocente”
4
 Cambió la VTV: ahora también podrá hacerse en talleres mecánicos habilitados
5
 Últimas plazas disponibles en Las Lavandas, la nueva residencia para adultos mayores en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -