Pese a los cuestionamientos, Milei no evalúa desplazar a Adorni

La situación política de Manuel Adorni atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que asumió la Jefatura de Gabinete. Mientras avanza una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y la oposición analiza impulsar una moción de censura en el Congreso, crecieron las presiones para que abandone el cargo.

Los cuestionamientos no provienen únicamente de los bloques opositores. En los últimos días también surgieron críticas desde sectores aliados al Gobierno e incluso dentro del propio oficialismo, donde algunos dirigentes consideran que la continuidad del funcionario afecta la imagen de la gestión nacional y dificulta las negociaciones parlamentarias.

A pesar de ese escenario, cerca del presidente Javier Milei descartan cualquier posibilidad de un desplazamiento. Sostienen que el mandatario no tiene previsto solicitarle la renuncia ni ofrecerle otro puesto dentro de la administración pública.

Según aseguran desde el entorno presidencial, tampoco está en análisis una eventual licencia temporal. De esta manera, una eventual salida de Adorni solo podría concretarse por decisión propia, una alternativa que, por el momento, no figura entre sus planes.

Dentro de La Libertad Avanza existen distintas interpretaciones sobre el origen de las presiones. Algunos referentes apuntan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de las dirigentes más críticas respecto de la continuidad de Adorni. Consideran que la situación judicial del funcionario genera costos políticos para el Ejecutivo y complica el trabajo legislativo.

La preocupación también se trasladó al Congreso. En los últimos días comenzaron a circular versiones sobre una posible interpelación al jefe de Gabinete, iniciativa que podría ser impulsada por sectores opositores durante las próximas sesiones.

Pese a ello, la posición oficial no muestra cambios. Desde el Gobierno insisten en que Adorni continuará al frente de la Jefatura de Gabinete y remarcan que no existe ninguna decisión política orientada a desplazarlo.

Por ahora, Adorni sigue en funciones y, de acuerdo con personas de su entorno, mantiene la intención de permanecer en el cargo a pesar de las críticas, las presiones políticas y el avance de la investigación judicial en su contra.

R.G