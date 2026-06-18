De la chicha de manzana a una sidra premiada en Londres: La historia que nace en la Comarca Andina

La Comarca Andina es conocida por sus paisajes, sus montañas y sus propuestas turísticas. Sin embargo, detrás de muchos de esos atractivos también existen historias ligadas a la producción y a tradiciones que atraviesan generaciones.

Una de ellas es la de Sidra Laberinto, un emprendimiento familiar ubicado en El Hoyo que nació a partir de una costumbre profundamente arraigada: la elaboración casera de chicha de manzana.

"Los paisanos hace más de 40 años hacían la famosa chicha de manzana con las manzanas criollas que tenían en sus chacras", contó Lucía Romera, creadora del proyecto.

Según explicó, esa bebida tradicional estuvo presente durante años en la vida familiar y fue el punto de partida para desarrollar una propuesta que hoy busca combinar identidad comarcal, producción artesanal y experiencia turística.

Una tradición que evolucionó con el tiempo

El sabor y características de la chicha no siempre coinciden con lo que el público argentino espera encontrar cuando piensa en una sidra. "Generalmente la chicha no tiene gas y es un poco más ácida. Es un producto muy noble, pero no estamos tan acostumbrados a ese perfil", explicó Romera.

A partir de esa realidad comenzaron a trabajar en nuevas formas de elaboración. Primero desarrollaron sidras bajo método champenoise, utilizado tradicionalmente en la producción de espumantes, y posteriormente avanzaron con una propuesta mucho más particular.

La apuesta por la sidra de hielo

Entre las distintas variedades que producen, una de las más llamativas es la denominada sidra de hielo.

Se trata de una bebida elaborada con manzanas que se congelan naturalmente en el árbol gracias a las bajas temperaturas del invierno. Durante ese proceso, el agua y la fructosa se separan, concentrando aromas y sabores.

"La sidra de hielo nació en Quebec, Canadá. Acá, en el Paralelo 42, tenemos las condiciones climáticas necesarias para poder producirla de manera natural", explicó.

El resultado es una bebida sin gas, de gran concentración aromática, que suele compararse con los vinos de cosecha tardía.

La calidad alcanzada por este producto obtuvo además reconocimiento internacional. Hace dos años, Sidra Laberinto participó de una competencia realizada en Londres, donde consiguió una medalla de plata.

Turismo, gastronomía y producción en un mismo lugar

La historia de la sidra está estrechamente vinculada al desarrollo de Laberinto Patagonia, uno de los atractivos turísticos más conocidos de la provincia de Chubut.

Según relató Romera, la idea de sumar una propuesta gastronómica surgió cuando los visitantes comenzaron a permanecer cada vez más tiempo dentro del predio. "La gente venía al laberinto, recorría el parque, visitaba la galería de arte, pasaba por la confitería y quería quedarse a almorzar. Entonces pensamos en crear un espacio donde también pudiera disfrutar nuestras sidras", recordó.

Así nació el restaurante que funciona dentro del complejo y que complementa la experiencia con platos elaborados a partir de productos de la zona y propuestas que cambian según la temporada.

Una experiencia con identidad comarcal

Ubicado a pocos kilómetros de la Ruta 40, en El Hoyo, el emprendimiento forma parte de una tendencia que busca poner en valor los sabores y saberes de la cordillera.

Las manzanas de la zona, las recetas heredadas y las condiciones naturales del Paralelo 42 se combinan para dar forma a una producción que tiene raíces comarcales.

Lo que alguna vez fue una bebida elaborada de manera artesanal en las chacras familiares hoy encuentra nuevas formas de expresión. Y en ese recorrido, la Comarca Andina logró posicionarse hasta en una competencia internacional.

O.P.