Pura pasión: una banda tocó el Himno Nacional en el Glaciar Perito Moreno para alentar a la selección

La banda de rock patagónico Ruta Cero sorprendió al presentar una interpretación del Himno Nacional Argentino desde un escenario único: el imponente Glaciar Perito Moreno.

La grabación no se realizó desde las tradicionales pasarelas frente al glaciar, sino directamente sobre el hielo, en plena inmensidad de la Patagonia argentina. La propuesta combinó música, naturaleza y orgullo nacional en una producción que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El video muestra a Joaquín Sturzenbaum, guitarrista de la banda, alternando entre guitarra eléctrica y acústica, mientras diferentes planos del glaciar acompañan la melodía. La voz de Catalina Rey le dio fuerza y emoción a una versión que logró conmover a los usuarios y “erizar la piel” de quienes la escucharon.

Junto al video, la banda compartió un mensaje dedicado a la Selección Argentina y a su capitán: “Desde el Glaciar Perito Moreno, con todo lo que somos… Leo Messi cuando quieras venir, acá te esperamos” y agregaron: “Para todos los que van a gritar junto a la Selección. Vamos Argentina”.

La producción contó con el acompañamiento del Parque Nacional Los Glaciares, que les permitió el acceso al lugar con todo el equipamiento necesario y con la colaboración de una empresa de turismo que hizo posible la logística necesaria para realizar la filmación sobre el hielo.

La propuesta de Ruta Cero buscó mostrar al mundo una postal diferente de la Patagonia: “Un destino único en el mundo. Y Ruta Cero la lleva en la sangre”, expresaron desde la banda.

El trabajo audiovisual estuvo integrado por Catalina Rey en voces y coros, Joaquín Sturzenbaum en guitarras eléctricas y acústicas, producción, mezcla y mastering a cargo de 3 Faders Studio, y edición de video y producción de CD Productions.