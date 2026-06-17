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Por Redacción Red43

Insólito: una provincia dio asueto a sus empleados porque ganó la selección argentina

Es La Rioja, la del combativo gobernador Quintela. “La alegría merece ser celebrada” dice en la resolución. Tampoco habrá clases. La reacción en las redes.
Por Redacción Red43

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Tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, una provincia decidió decretar asueto administrativo para este miércoles. La insólita medida regirá durante la mañana y alcanza a los colegios públicos. “La alegría merece ser celebrada”, indicaron en el comunicado.

 

Según indicaron, el asueto de media jornada no implica la suspensión total de la actividad estatal. Es el gobierno de La Rioja quien lleva adelante esta medida y aclaró que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes.

 

El asueto busca que los empleados públicos riojanos puedan compartir lo que el gobierno denominó "un momento de felicidad colectiva que une a todo el país".

 

Desde la provincia justificaron la medida: "La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada" y remarcaron: "El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia".

 

"Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido", concluyeron. Tras conocerse la decisión oficial, varios colegios privados comenzaron a analizar su adhesión al asueto provincial, reveló un medio local.

 

Numerosas instituciones optaron por sumarse, aunque solicitaron a las familias verificar la situación particular de cada establecimiento a través de los grupos de WhatsApp y canales oficiales de comunicación.

 

La medida generó repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron la iniciativa mientras que otros cuestionaron que se suspendieran actividades educativas y administrativas por un resultado deportivo.

 

 

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