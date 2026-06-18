Se realizó en la Legislatura una jornada de concientización sobre el abuso y maltrato hacia las personas mayores

La actividad, realizada este martes, fue organizada por la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores del Chubut en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que se conmemora el 15 de junio. Durante el encuentro se firmó un convenio entre la Defensoría y el Ministerio de Producción para fortalecer acciones conjuntas destinadas a las personas mayores. La apertura estuvo encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna; el defensor de los Derechos de las Personas Mayores, Daniel Silva; y el subsecretario de Agricultura y Ganadería provincial, Agustín Pazos.

Con organización de la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores del Chubut, la Legislatura fue escenario este martes de una jornada de reflexión, sensibilización e intercambio en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio.



La actividad reunió a legisladores, intendentes, funcionarios provinciales, representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales, centros de jubilados y referentes comunitarios de distintas localidades chubutenses. También, como parte de la apertura, el Coro Municipal de Adultos Mayores “Cantum Piuke” de Rawson interpretó el Himno Nacional Argentino.



Protección y promoción de derechos



El vicegobernador Gustavo Menna encabezó la apertura y se refirió a la importancia de impulsar acciones concretas para prevenir situaciones de abuso, maltrato y vulneración de derechos hacia las personas mayores. Además remarcó que la temática constituye una de las prioridades de la gestión provincial del gobernador Ignacio Torres.



Asimismo, recordó que Chubut fue pionera en contar con una ley de protección integral para las personas mayores. Y valoró la reciente actualización de esa normativa, sancionada en la actual gestión legislativa y construida mediante un proceso participativo, con aportes de representantes de toda la provincia.



Además, señaló que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada al sistema jurídico argentino con jerarquía constitucional, compromete a todos los organismos del Estado a fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar el respeto, la inclusión y la protección de este sector de la población.



Compromiso colectivo



Por su parte, el defensor de Derechos de las Personas Mayores del Chubut, Héctor Daniel Silva, hizo hincapié en la amplia convocatoria de la jornada y sostuvo que visibilizar las problemáticas que atraviesan las personas mayores es un paso fundamental para generar respuestas efectivas.



En ese sentido, valoró la sanción, el año pasado, de la nueva Ley de Protección Integral de las Personas Mayores y remarcó la necesidad de seguir promoviendo el respeto, la valoración y el acompañamiento hacia quienes integran este sector de la comunidad. Además, convocó a reflexionar sobre el rol de las familias, las instituciones y la sociedad en su conjunto, al considerar que la prevención del maltrato requiere un compromiso colectivo que trascienda las acciones del Estado.



Convenio para fortalecer acciones conjuntas



En otro punto, se concretó la firma de un convenio de cooperación entre la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores y el Ministerio de Producción, con el objetivo de impulsar políticas públicas y acciones de acompañamiento destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en todo el territorio provincial.



Al respecto, el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Agustín Pazos, destacó la importancia de generar herramientas que favorezcan la participación activa y el desarrollo de las personas mayores, especialmente en las comunidades rurales del interior.

Finalmente, valoró el trabajo articulado que viene llevando adelante la Defensoría junto a distintas áreas del Gobierno Provincial y remarcó la necesidad de acompañar a quienes continúan desempeñando actividades productivas y comunitarias, particularmente en la Meseta Central.



Espacios de debate



La jornada incluyó paneles dedicados a las experiencias de organizaciones de productores de la Meseta, la vulnerabilidad de las personas mayores frente al delito, la situación previsional, la salud mental, los procesos de fiscalización y el trabajo que desarrollan distintos organismos provinciales vinculados a la temática.



Además, se realizaron actividades culturales y reconocimientos a referentes e instituciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las personas mayores.