La familia Messi rompió el silencio sobre la salud de Jorge y pidió respeto ante las especulaciones

Tras la histórica actuación de Lionel Messi en el debut mundialista, el entorno del capitán argentino difundió un comunicado oficial para aclarar el difícil momento personal que atraviesa. La familia Messi confirmó que Jorge se encuentra bajo seguimiento médico y con evolución favorable. En el escrito, pidieron respeto y prudencia ante las versiones circulantes, aclarando que cualquier novedad será informada únicamente a través de sus canales oficiales.

El documento, difundido este jueves, pone un freno tajante a las versiones periodísticas y especulaciones que circularon en las últimas horas. La familia Messi expresó su profundo malestar ante lo que consideraron una falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos por parte de algunos sectores mediáticos. En este sentido, aclararon que solo el entorno más cercano posee datos precisos sobre el estado de salud de Jorge, por lo que desestimaron cualquier versión que no provenga de sus fuentes directas.





Asimismo, los Messi hicieron un llamado a la responsabilidad al señalar que la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Finalmente, agradecieron las muestras de cariño y respeto recibidas, solicitando que se preserve la intimidad de Jorge y de toda la familia durante este proceso.

Las palabras de la familia cobran un sentido especial tras el debut del capitán en el Mundial 2026. Al finalizar el partido ante Argelia, donde marcó tres goles, se vio a un Messi visiblemente conmovido. "Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo", había explicado el 10, agradeciendo al grupo de jugadores por el apoyo incondicional recibido en estos días complejos. La familia concluyó el mensaje asegurando que cualquier novedad relevante sobre la evolución de Jorge será comunicada oportunamente a través de los medios correspondientes.